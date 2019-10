Servizi alle aziende, uniscono le forze 11 paesi

PANDINO (6 ottobre 2019) - Raddoppia lo sportello unico per le imprese, un ufficio che fornisce servizi seguendo aziende e commercianti nelle pratiche di ogni genere, da quelle per l’apertura di un attività, sino a quelle edilizie e agli adempimenti burocratici e fiscali. Tutti i Comuni di una certa dimensione lo possiedono. Pandino non fa eccezione: inoltre, già da alcuni anni il servizio veniva utilizzato, tramite convenzione, anche dalle amministrazioni comunali – e dunque dagli imprenditori – di Spino, Vaiano Cremasco, Monte Cremasco, Cremosano e Dovera. Adesso, la mole di lavoro, e di conseguenza le professionalità dedicate, e l’importanza dello sportello raddoppiano. Salgono infatti a 10 i comuni che fanno riferimento a Pandino. Si sono aggiunti Vailate, Bagnolo, Capralba, Quintano e Pieranica. Ciò è stato possibile grazie a un finanziamento di 80 mila euro ottenuto dal Comune, partecipando al bando della Regione «100% Suap».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO