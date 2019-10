Infarto al cimitero, muore un 56enne

TRESCORE CREMASCO (5 ottobre 2019) - Un infarto ha causato la morte stamane alle 9 di Francesco Ginelli, 56enne del paese. Si era recato in bicicletta al cimitero, per far visita alla tomba della madre. Gli amici lo avevano incrociato poco prima al bar. Arrivato davanti all'ingresso del camposanto si è sentito male. Ha fatto appena in tempo ad appoggiare la bici che si è accasciato a terra. Immediati i soccorsi con l'intervento dell'automedica e dell'ambulanza del 118. Inutili, però, il massaggio cardiaco e i tentativi di far ripartire il cuore con un defibrillatore. Sul posto anche il sindaco Angelo Barbati.