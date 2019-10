Hotel del Golfo, «Nuova gestione. Ci sono più proposte»

CREMA (5 ottobre 2019) - «Persone che operano nel settore alberghiero hanno manifestato il loro interesse a gestire l’Hotel del Golfo di Finalpia. Non appena ci sarà stata la riconsegna delle chiavi da parte del vecchio gestore, inizieremo i colloqui. Speriamo che ciò possa avvenire entro fine mese. E’ mia intenzione fare in fretta, perché più l’immobile resta chiuso più rischia di ammalorarsi e perché chi è interessato vorrebbe riaprire prima possibile». Pierpaolo Soffientini, presidente della Fondazione Finalpia, proprietaria del complesso alberghiero di Finale Ligure, illustra le intenzioni espresse dal Cda riunitosi l’altra sera. Soffientini, che nei giorni scorsi ha incontrato anche il presidente degli albergatori liguri, fissa un punto fermo imprescindibile per dare di nuovo in gestione l’albergo. «Al netto di tutte le spese possibili e immaginabili che potremmo avere, vogliamo un utile di 50mila euro all’anno, da destinare poi a chi ha bisogno di assistenza, non necessariamente per soggiorni al mare».

