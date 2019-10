Due cittadine bulgare denunciate per furto aggravato in concorso

CREMA (4 ottobre 2019) - I Carabinieri della Stazione di Bagnolo Cremasco hanno denunciato in stato di libertà due donne, rispettivamente di 28 e 24 anni, senza fissa dimora, una delle quali gravata da vicende penali per reati contro il patrimonio. Sono ritenute responsabili, in concorso tra loro, di furto aggravato. La vicenda risale alla serata del 2 ottobre, quando un 77 enne ha subìto il furto del proprio portafogliomentre era intento a fare la spesa all’interno del supermercato “Gran Rondò” di via La Pira. Durante il suo percorso tra i banchi di vendita, alla vittima veniva asportato il portafoglio. L’azione veniva notata dagli addetti all’antitaccheggio. L’intervento dei Carabinieri, chiamati sul posto, ha permesso di recuperare la refurtiva, di identificare e deferire le due donne all’Autorità Giudiziaria.

