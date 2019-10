Nuova Ztl, slitta l’attivazione

CREMA (3 ottobre 2019) - I varchi elettronici della nuova Ztl ci sono tutti (tranne quello di piazza Garibaldi, causa lavori in corso di rifacimento del fondo stradale), mentre per l’attivazione — che era stata annunciata per quest’autunno — ci sarà da aspettare. Intanto, non mancano gli automobilisti che inchiodano: «Ma si può passare» chiedono ai pedoni abbassando il finestrino. Il tabellone luminoso che indica «Ztl non attiva» è ben visibile, ma al primo impatto, trovandosi di fronte alla novità della telecamera che controlla il passaggio verso il centro storico, c’è chi non ci fa caso. Tra rischi di tamponamenti e momenti di ansia per la paura di aver preso una multa, nei giorni scorsi è stata completata dagli operai incaricati dal Comune l’installazione dei i varchi elettronici della zona a traffico limitato. Una sorpresa per molti, con telefonate per chiedere spiegazioni arrivate anche alla redazione del nostro giornale. Resta però fitta la nebbia su quando gli occhi elettronici entreranno in funzione.

