Ubriaco alla guida, colpisce di striscio un carabiniere: arrestato e condannato

RIVOLTA D'ADDA (2 ottobre 2019) - Poco dopo mezzanotte, il comandante della Stazione Carabinieri di Rivolta d’Adda, libero dal servizio, raggiungeva la S.P. 90 dove un si era verificato un blocco stradale dovuto alla perdita del carico da parte di un autocarro. Il militare notava un autocarro con targa slovena, accodato ad altri veicoli, il quale improvvisamente effettuava una repentina manovra per superare gli altri mezzi in coda. A causa della manovra dell’autocarro il maresciallo veniva colpito di striscio e sbilanciato cadeva nella vicina scarpata. Il conducente noncurante dell’ulteriore intimazione all’alt imposta da un carabiniere dello stesso Comando intervenuto in supporto, costretto a scansarsi per evitare l’investimento, si dava alla fuga. Ne è nato un inseguimento, col mezzo raggiunto nella zona industriale di Pandino, dove la pattuglia dei Cc constatava le condizioni del conducente, bloccato a fatica, in evidente stato d'ebbrezza. Al termine degli accertamenti che permettevano di verificare l’effettiva positività dell’uomo all’assunzione di alcolici oltre al consentito, il cittadino sloveno quarantaseienne pregiudicato, è stato dichiarato in stato di arresto. Processato per direttissima con le accuse di "resistenza a Pubblico Ufficiale e guida in stato di ebrezza alcolica", è stato condannato a 8 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO