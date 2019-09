Schianto in A1, muore il 19enne di Trescore Tommaso Cerioli

TRESCORE CREMASCO (30 settembre 2019) - Tommaso Cerioli, 19enne che viveva in paese con i genitori e quattro fratelli, è morto stanotte in un incidente stradale avvenuto alle 2.30 sull'autostrada A1, nel tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa-Campegine, lungo la carreggiata in direzione di Milano. Era al volante di una Dacia, che si è ribaltata. I passeggeri, altri due ragazzi, sono usciti da soli dall'abitacolo riportando ferite lievi. Per Tommaso non c'è stato nulla da fare. Il medico del 118 non ha potuto far altro che costatare il decesso. La salma è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco. Dei rilievi si è occupata la polizia stradale di Modena. Stamane all'alba il padre Leonardo Cerioli e la madre Anna Scura hanno raggiunto Modena per il riconoscimento della salma. Profondo cordoglio in paese e in tutto il Cremasco, dove la famiglia è molto conosciuta.

