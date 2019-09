Le associazioni del territorio alla Festa del volontariato

CREMA (29 settembre 2019) - Ha aperto i battenti stamane alle 10.30, con il tradizionale taglio del nastro, la festa del volontariato cremasco, giunta alla 18esima edizione. Un rilancio in grande stile (la manifestazione negli ultimi due anni era saltata) ospitato in piazza Papa Giovanni XXIII (chiusa al traffico per l'occasione): protagoniste oltre 40 associazioni del territorio, grazie all'organizzazione del comitato composto da Comune, Centro servizi del volontariato e Forum del terzo settore. La festa prosegue per tutta la giornata, con laboratori, iniziative e soprattutto la possibilità di incontrare i gruppi di volontari.

