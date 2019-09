Cedimento di una grondaia della media Vailati, nessun ferito

CREMA (28 settembre 2019) - Due ore fa si è verificato un cedimento di una grondaia dello stabile dell'ex Folcioni, oggi sede della scuola media Vailati. Il manufatto è finito sul terrazzino di un appartamento che dà su via Ginnasio, nel centro storico della città. Nessun ferito. Sul posto i vigili del fuoco. Via Ginnasio è stata chiusa al traffico dalla polizia locale per consentire l'intervento della squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO