Viabilità in centro, altra rivoluzione

PANDINO (28 settembre 2019) - La terza rivoluzione in tre anni. Passata quella della zona a traffico limitato davanti alla parrocchiale, voluta nel 2016 dalla giunta di centrosinistra del Gruppo civico, l’estate scorsa era toccato alle modifiche della neo amministrazione di centrodestra, con l’addio all’area pedonale, il cambio di alcuni sensi unici e la chiusura alle auto di via Beccaria. Tra poche settimane, la viabilità in centro varierà di nuovo. Stavolta, forse, definitivamente. Un girandola di modifiche a cui i pandinesi hanno ormai fatto il callo. Unica certezza: sistemare le cose accontentando tutti è un’impresa titanica. «Anzi, sappiamo che è quasi impossibile, ci sarà sempre qualcuno che ha da ridire», ha ammesso l’altra sera il sindaco Piergiacomo Bonaventi, aprendo l’assemblea pubblica convocata dal Comune nella sala civica di via Bovis, al primo piano della scuola media.

Il Comune è praticamente pronto, nell’arco di qualche settimana, a dare il via ad alcune novità. In primis verrà invertito l’attuale senso unico di via Castello per permettere di entrare in piazza Vittorio Emanuele III e dunque di arrivare in municipio, da via Umberto I. In vista anche modifiche alla disposizione dei banchi del mercato del sabato pomeriggio. Confermata l’area pedonale davanti alla parrocchiale ogni domenica mattina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO