Via cosmetici per 136 mila euro: tre denunciati

CREMA (27 settembre 2019) - Tre denunce a piede libero, ma soprattutto 136 mila euro in cosmetici rubati, recuperati poco dopo essere scomparsi da un capannone alle porte della città. A finire nei guai per il furto, tra l’altro, è stato un magazziniere al lavoro nell’azienda, sebbene dipendente di una cooperativa esterna. Il 31enne, di Castelleone, dopo aver atteso l’uscita della gran parte dei colleghi, a conclusione del turno, avrebbe infatti spalancato il portone a un conoscente. Ossia il 38enne di Ripalta Cremasca, che ha stipato nell’abitacolo della sua monovolume seimila confezioni di mascara. Ma i due non si erano resi conto d’essere immortalati dal sistema di videocamere della ditta. Denunciato per ricettazione anche un 48enne che aveva in uso un box auto in cui è stata trovata la vettura con i cosmetici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO