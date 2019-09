Treni, altra mattinata di caos: cancellazioni e ritardi

CREMA (27 settembre 2019) - L’ennesima mattina di caos sulla linea ferroviaria Cremona-Crema-Treviglio-Milano. Una serie di disagi che vanno a sommarsi a quelli già subiti dai viaggiatori durante il resto del mese: davvero un periodo pessimo per la qualità del trasporto ferroviario, cominciato subito dopo la ripresa delle attività lavorative dopo la pausa d’agosto. I timori dei pendolari di un autunno difficile si fanno sempre più forti: i convogli vecchi, che andrebbero sostituiti, insieme ai cronici problemi che puntualmente interessano gli impianti sulla linea, non fanno dormire sonni tranquilli. Ogni giorno o quasi, si verificano contrattempi, guasti a bordo dei regionali o ai passaggi a livello. Oggi, i problemi si sono verificati all’alba, a causa, come ha comunicato Trenord tramite il proprio servizio di informazioni, di un guasto a bordo di un convoglio, costretto dunque a procedere al rilento. Come sempre accade sulla linea a binario unico, ciò ha avuto immediate conseguenze sugli altri treni in servizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO