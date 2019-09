Velodromo Baffi, sottoscritto l'accordo di valorizzazione

MILANO (26 settembre 2019) E' stato sottoscritto oggi a Milano l’accordo di valorizzazione del Velodromo Baffi di Crema. Il sindaco, Stefania Bonaldi, insieme agli altri firmatari, Francesca Furst del segretariato regionale del ministero dei Beni Culturali e il direttore regionale dell'Agenzia del Demanio, Luca Michele Terzaghi, hanno così ufficializzato il trasferimento dell’impianto sportivo alla città di Crema secondo i criteri del protocollo che prevede la sua riqualificazione – che avverrà grazie al finanziamento del Bando Coni 'Sport e periferie' già ottenuto - e la conservazione della sua funzione pubblica. Proprio in questi giorni il Comune di Crema sta procedendo con affidamento esterno alla progettazione esecutiva per procedere con la valorizzazione dell'immobile secondo programma. Sulla base di questo accordo, si provvederà al trasferimento a titolo definitivo e non oneroso con l’ultimo atto necessario, quello notarile.

