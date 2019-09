Incidente in moto sulla Paullese, in coma 46enne di Crema

CREMA (26 settembre 2019) - E' ricoverato in gravi condizioni al Niguarda di Milano il centauro 46enne di Crema rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto martedì sera sulla Paullese, all'altezza dell'incrocio per Zelo Buon Persico. L'uomo stava rientrando in città, quando si è scontrato frontalmente con un'Audi A4, con al volante un 52enne di origine romena che vive nel paese lodigiano. Trasferito in eliambulanza al Niguarda, viene tenuto in coma indotto dai medici nel reparto di terapia intensiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO