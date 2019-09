Aiuti per la famiglia del bambino malato

CREMA (27 settembre 2019) - L’idea è stata lanciata da alcune mamme del quartiere, in particolare da una vicina di casa della famiglia Basile: si concretizzerà domani, dalle 10 nella piazza della chiesa di San Bernardino, dove verrà organizzata una raccolta fondi per aiutare economicamente Daniele e Erika, papà e mamma di Matteo, bimbo di nemmeno tre anni, che dal settembre 2017 lotta contro il cancro. I genitori, che hanno altri due figli, di qualche anno più grandi, vivono nel quartiere, in una casa popolare di via Vittorio Veneto: al momento, non hanno un lavoro stabile. Con il sostegno del parroco don Lorenzo Roncali, le mamme hanno in programma una vendita di torte, fiori e altre specialità culinarie per poi donare il ricavato ai Basile. Non è la prima iniziativa solidale in favore della famiglia. Già a Ostuni, paese natale di Daniele, nelle scorse settimane la corsa podistica in centro storico è servita a raccogliere fondi, poi consegnati ai genitori di Matteo, grazie all’iniziativa della società di runners della cittadina pugliese.

