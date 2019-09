Scomparso durante il rave, ritrovato il 28enne

OFFANENGO (26 settembre 2019) - E' stato ritrovato Andrea Magnante, il 28enne di Roma nel corso del rave party dello scorso fine settimana ad Offanengo. Il giovane era in stazione a Milano. Dopo la denuncia da parte dei genitori era scattata la mobilitazione per rintracciare il 28enne. Una vicenda che, per fortuna, ha avuto un lieto fine.

