Concorso Bottesini, flash mob dei contrabassisti

CREMA (26 settembre 2019) - Flash mob dei contrabbassisti protagonisti del Concorso internazionale Bottesini, giunti in questi giorni a Crema per le selezioni, da tutto il mondo. I 12 finalisti, che si sfideranno nei prossimi giorni per il titolo, hanno suonato insieme in piazza Duomo e alle Quattro Vie, cuore del centro città. Un modo per invitare Crema a seguire le loro avventure nel luogo in cui è nato il maestro dello strumento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO