Villaggio Europa, la polemica: "Strade impraticabili"

SPINO D'ADDA (26 settembre 2019) - I lavori di rifacimento dell’asfalto delle vie del villagio Europa sono in forte ritardo. Per una sistemazione definitiva se ne parlerà a primavera: i residenti protestano per le strade impraticabili a causa dei cantieri infiniti. Uno di loro, Marco Del Vecchio, scrive: «I lavori, compresi quelli sulle reti del gas e idrica, ormai da circa un anno hanno devastato le strade: sono in condizioni critiche, rotte e non in sicurezza, rattoppate approssimativamente, creando disagi per chi ci abita e per chi deve passare. Addirittura in via Francia è presente un cantiere abbandonato (i lavori della rete fognaria sono stati da tempo ultimati) con cumuli di terra e piante abbattute: altro che decoro urbano. Sempre nella stessa via è da settimane che sosta in mezzo alla strada un camion di una ditta impegnata sui cantieri: non è dato sapere quando verranno ultimati i lavori visto che nel cartello esposto in strada non è riportata la data di conclusione». Il vicesindaco Enzo Galbiati, replica: «Gli interventi sulla rete fognaria portati avanti da Padania acque sono conclusi ormai da mesi. Durante gli scavi, però, i tecnici si erano accorti che anche la rete idrica e quella del gas erano in pessime condizioni. Non avrebbe avuto senso chiudere e asfaltare tutto il quartiere, per poi spaccare ancora. Assicuro comunque che, anche su nostro sollecito, Padania provvederà a liberare il parcheggio di via Francia, da un anno occupato dai mezzi di cantiere e come deposito. Lo farà entro fine ottobre, così che lo stesso possa tornare a disposizione dei residenti e dei clienti del vicino ristorante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO