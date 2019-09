Torna la Festa del Volontariato

CREMA (24 settembre 2019) - La Festa del Volontario a Crema torna dopo due anni di pausa con una nuova formula. L’evento, intitolato per questa edizione 2019 Racconti di comunità, si svolgerà nell’intera giornata, dalla mattina alle 23.30, di domenica 29 settembre nelle Piazze Giovanni XXIII e Falcone e Borsellino. La forte caratterizzazione di questa nuova edizione è la sinergia tra diverse realtà: il comitato promotore della Festa, composto da CSV Lombardia Sud, Comune di Crema e Forum del Terzo Settore, la collaborazione di FareLegami, ATS Valpadana, Fondazione Comunitaria e Padania Acque, il patrocinio della Provincia di Cremona e di Comunità Sociale Cremasca, il contributo dell’Associazione Popolare per il Territorio. Una Festa che si dipanerà attraverso un percorso, svoltosi nei mesi scorsi, capace di coinvolgere numerose associazioni del territorio cremasco. Oltre 40 le realtà formali e informali del volontariato presenti.

La festa di giorno e di sera - La giornata del 29 settembre sarà idealmente suddivisa in due fasi: dalle 10.30 alle 19.00 in piazza si troveranno gli stand delle organizzazioni affiancati da un ricco programma di eventi e animazioni. Alla sera, invece, dalle 21.00 alle 23.30 si svolgerà “Facciamo luce”, un appuntamento rivolto in modo particolare ai giovani con storie, musica e parole del volontariato, in cui i racconti e le testimonianze delle associazioni si alterneranno con gli spettacoli di danza e pattinaggio e con le performance musicali di giovani artisti cremaschi: Laura Brega, Alice Tempella, Sofia Cavalli, Alessandro Calegari, Sofia Plizzati.

“I valori del volontariato, le formule di disponibilità e di risposta ai bisogni della comunità, la passione del donare e ricevere tornano in piazza con l’intento di coinvolgere le famiglie, i giovani e tutti i cittadini curiosi”, hanno commentato i responsabili del CSV lombardia presentando oggi alla stampa il programma della festa, che ha anche spunti innovativi come “il caffè con il volontario”: in sette bar collocati in prossimità della piazza Mostaccino Cafè, Caffè degli artisti, Caffè nazionale, Pasticceria San Martino, Angolo della Fragranza, Caffè del Convento e Alcampo caffè) si presenteranno i volontari di 20 associazioni, pronti a raccontare progetti ed esperienze ai clienti che, nella mattina dalle 11.00 alle 12.30, si presenteranno per bere un caffè. Si tratta di una sperimentazione pensata per favorire la relazione tra cittadini e volontari in un contesto di informalità e prossimità alla quale hanno aderito.

Altra occasione d’incontro sarà il pranzo conviviale: sui tavoli collocati in largo Falcone e Borsellino, cittadini e volontari potranno sedersi e consumare il pranzo portato da casa o acquistato nei locali del centro storico.

“Io vengo dal volontariato e lo amo”, commenta l’assessore al Welfare del Comune di Crema, Michele Gennuso. “Penso che valorizzare il volontariato sia un compito delle istituzioni, e questa giornata dimostra come si può lavorare bene insieme rinnovando una tradizione importante della nostra città”.

Il Programma della giornata

Ore 10,30 Inaugurazione con taglio del nastro In Piazza Giovanni XXIII (lato via XX Settembre) e apertura stand

Ore 11-12.30 – Un caffè con il Volontario (nei Bar aderenti)

Ore 13.00 – 14.30 Pranzo conviviale in Largo Falcone Borsellino (sulla tavolata allestita in Largo falcone e Borsellino)

Ore 14.15 – 19.00 animazioni in Largo Falcone Borsellino, con interventi della Banda Musicale Offanengo SMIM band

Ore 14.15 Bevanda al Buio: Zero Barriere Assoraider Vaiano

Ore 15.30 Meditazione Chakra Aism

Ore 16.30 Truccabimbi: Abio

Ore 17.00 Danza Parkinson: La Tartarguga

Ore 17.45 Meditazione: 7 Suoni Aism



animazioni negli Stand:

• ore 15.30 e 16.30 visite guidate alle mura venete

• ore 16.30 dimostrazioni di Croce Verde

• Prova le Barriere: Zero Barriere, Assoraider Vaiano

• Vivi la Croce Rossa

• Gioco Positivo: L’Approdo

Racconti e testimonianze a “Facciamo luce”:

Croce Rossa Italiana - Comitato di Crema

Quarky A.P.S.

Associazione Donne Contro la Violenza

Patto di comunità Fare Legami Offanengo

Comitato Crema Zero Barriere

Assoraider Cremaschi

Associazione Rinascimenti

Patto di Comunità Fare Legami San Carlo

Associazione Porto Palos

Associazione Cremasca Cure Palliative "Alfio Privitera"

Ats Val Padana

