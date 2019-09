Auto vietate, il centro respira

CREMA (23 settembre 2019) - Prima giornata ecologica della stagione. In largo anticipo rispetto alle iniziative analoghe organizzate negli anni scorsi (di solito ad autunno inoltrato o durante l’inverno, anche come contrasto all’inquinamento atmosferico) ieri il Comune ha chiuso al traffico l’intero centro storico: un blocco esteso sino allafascia sud est della città, tra piazzale delle Rimembranze, via IV Novembre, via Viviani e via Matilde di Canossa. Dalle 9 sino alle 18 è stato dunque possibile spostarsi solo a piedi o in bicicletta. I residenti, che comunque potevano uscire o entrare dal centro con la propria auto, non hanno abusato di questa opportunità.

A presidiare i 12 varchi principali di accesso, sono stati i volontari della protezione civile Lo Sparviere e dell’Associazione nazionale carabinieri, in appoggio agli agenti della polizia locale: qualche chiarimento a chi non era informato del blocco, ma nessun bisogno di alzare la voce. I cremaschi, ma anche i visitatori da fuori città, hanno capito e cercato parcheggio in periferia.

Per vivacizzare la giornata ecologica e per promuovere la mobilità sostenibile, il Comune ha proposto alcune iniziative: le concessionarie hanno esposto auto elettriche tra via Matteotti e via Manzoni. Stand sono stati allestiti in piazza Duomo: tra i presenti il parco del Serio, la Federazione amici della bicicletta e l'Aci. Durante la giornata, è stato riservato anche uno spazio per i più piccoli, con il circuito per go kart in legno a pedali, organizzato in piazza Moro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO