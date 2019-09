Ubriaco al parchetto, 15enne si sente male

AGNADELLO (21 settembre 2019) - Ubriaco nelle vicinanze del piccolo parco pubblico di via Toscanini, zona prettamente residenziale alla periferia sud est del paese. Un 15 enne è stato soccorso ieri notte dal personale del servizio di emergenza del 118 della Croce Bianca di Rivolta d’Adda. In uno stato di evidente alterazioni per l’abuso di alcol, è stato caricato in barella e poi sull’ambulanza, per essere trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Crema. Stante la minore età del paziente, sono stati allertati i genitori. La chiamata al numero di emergenza 112 è avvenuta pochi minuti prima di mezzanotte. Ancora da chiarire dove il ragazzino si sia procurato da bere. La legge vieta ai proprietari e gestori di locali pubblici di somministrare alcolici ai minorenni.

