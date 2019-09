Stop alle auto, tutti a piedi per 9 ore

CREMA (22 settembre 2019) - Giornata ecologica a rischio pioggia oggi in centro. Le previsioni meteo annunciano precipitazioni dalla tarda mattinata/primo pomeriggio. In ogni caso, il Comune non prevede modifiche al programma: non sarà solo una domenica per liberare Crema dalle auto (il perimetro dell’area pedonalizzata è riportato nella mappa pubblicata a fianco): la manifestazione, infatti, prevede una serie di iniziative in chiave ambientale, utili a sensibilizzare i cremaschi sull’importanza della mobilità sostenibile e sull’utilizzo di mezzi non inquinanti. Camminare, andare in bicicletta o sfruttare veicoli elettrici ad emissioni zero, oltre a prediligere il trasporto pubblico. I 12 accessi al centro saranno chiusi dalle 9 alle 18 e presidiati dai volontari della protezione civile Lo Sparviere e dell’Associazione nazionale carabinieri, oltre che dagli agenti della polizia locale. Faranno eccezione i residenti, ma visto lo spirito della giornata il Comune chiede anche a chi vive in centro di limitare comunque gli spostamenti in auto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO