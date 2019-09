Al Racchetti-Da Vinci il progetto Heart attack

CREMA (22 settembre 2019) - «Chi salva una vita, salva il mondo intero». Si può riassumere in questa frase tratta dal Talmud, uno dei testi sacri dell’ebraismo, il progetto Heart attack-la scuola salvavita, ideato dal liceo Racchetti-Da Vinci. L’iniziativa, presentata ieri mattina in aula magna, prevede di collocare tre defibrillatori (Dae) nelle sedi della scuola e di formare al loro uso insegnanti, personale non docente, studenti ma anche i loro genitori. Racchetti-Da Vinci prima scuola in Lombardia a farlo.

Saper intervenire in fretta e nella maniera adeguata in caso di attacco cardiaco è l’obiettivo finale di un progetto che ha coinvolto diversi attori: il comitato genitori del liceo, l’associazione Un cuore per amico, il reparto di Cardiologia dell’Asst di Crema, la Croce Rossa Italiana, l’Areu e il Rotary club Crema, che donerà i Dae.

