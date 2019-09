Furto di biciclette, nei guai quattro minorenni

BAGNOLO CREMASCO (20 settembre 2019) - Due 16enni che vivono nel Cremasco sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri del nucleo radiomobile di Lodi per il furto di due biciclette del valore complessivo di 1.500 euro, ai danni di due tredicenni che vivono in paese. Nei guai anche altri due loro amici, entrambi minorenni di Crespiatica, ritenuti responsabili di ricettazione. Un quinto ragazzino, anch’egli residente nel paese lodigiano, non è stato denunciato in quanto ha meno di 14 anni. Il furto era avvenuto nelle scorse sere a Vaiano Cremasco nelle vicinanze del centro sportivo.

