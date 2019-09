Migranti in calo del 40 per cento

CREMA (20 settembre 2019) - Sono 137: un numero inferiore del 40% rispetto al 2015-2016, il periodo del boom degli sbarchi lungo le coste italiane, quando in città i richiedenti asilo arrivarono anche a 230 unità. I dati aggiornati li ha forniti ieri il Comune: dei 137, 53 sono in carico della Prefettura, ospiti alla Caritas diocesana, altri dieci hanno ottenuto la protezione (restano comunque sempre ospiti della Caritas). La coop Tecnoproject si occupa di 28 migranti, la cooperativa Koala di 24 (quasi tutti appartenenti a nuclei familiari). In 25 sono alloggiati tramite La casa di Ale (tra cui mamme con otto bambini). Infine, sono cinque i minori non accompagnati, seguiti da casa porta Misna, il progetto promosso dal Comune stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO