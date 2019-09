Raddoppio della Paullese, primi interventi

CREMA (19 settembre 2019) - Lavori di preparazione dell’area di cantiere, in vista dell’avvio delle opere, a questo punto possibile prima della fine dell’anno. Sono cominciati nei giorni scorsi gli interventi di taglio delle piante e degli arbusti ai margini della Paullese, nel tratto milanese compreso tra il cavalcavia della Cerca e il rondò di Paullo, che porta al casello della Tangenziale est esterna milanese. Si tratta della porzione di ex statale che sarà oggetto dei tanto attesi lavori del raddoppio, finanziati da ormai cinque anni con 41 milioni di euro e subito bloccati da un ricorso al Tribunale amministrativo regionale da parte della ditta che si era piazzata seconda in sede d’appalto. Le opere sono in capo a Città metropolitana milanese. In merito al raddoppio, ieri si è tenuto un incontro a Milano in Regione, a cui ha presenziato anche il presidente della Provincia di Cremona Mirko Signoroni: «Sono lavori propedeutici all’avvio del cantiere — ha confermato Signoroni — ma non abbiamo ancora date precise in merito a quando prenderanno il via gli interventi veri e propri».

