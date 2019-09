Centro chiuso, domenica giornata ecologica fuori stagione

CREMA (19 settembre 2019) - Una giornata senza veicoli inquinanti in centro, abbinata a iniziative e proposte che vanno nella direzione di incentivare la mobilità sostenibile e promuovere l’utilizzo di mezzi a impatto zero. Questi saranno gli elementi caratterizzanti la giornata ecologica in programma domenica in centro. Ad organizzarla è l’assessorato comunale all’Ambiente e al Commercio guidato da Matteo Gramignoli. Collaborano l’Aci, il Parco del Serio e l’istituto agrario Stanga. Le strade di accesso alla Crema antica che partono dalle vie Mercato, Stazione, piazzale Rimembranze, Cadorna, IV Novembre, Viviani, Bombelli, Piacenza, Dogali, Matilde di Canossa, Capergnanica e Crispi saranno chiuse ad auto, moto e furgoni e presidiate dalle 9 alle 18. «Iniziative di promozione della mobilità sostenibile»: saranno 12 i varchi presidiati da volontari e polizia locale.

