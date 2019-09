Coltivazione di marijuana in casa, arrestato un 51enne

ROMANENGO (18 settembre 2019) - Una coltivazioni di marijuana in casa. La scoperta dei carabinieri di Romanengo risale a due giorni fa. Nei guai è finito un 51enne del paese, mentre 13 piante, foglie in fase di essicazione e tutto il materiale per coltivare i vegetali è stato sequestrato. Ieri mattina, l'uomo è stato processato per direttisima e l'arresto è stato convalidato.

