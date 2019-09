Ritorno a scuola, problemi per cento disabili

CREMA (18 settembre 2019) - «La scuola è iniziata, ma non per tutti». La denuncia viene dall’Anffas, l’associazione che si occupa delle persone con disabilità intellettiva o relazionale. L’Anffas si rivolge ai dirigenti scolastici affinché si impegnino attivamente a vigilare e prevenire disfunzioni, disguidi e ritardi per una giusta inclusione scolastica degli alunni con disabilità. «Come sempre – spiega la presidente Daniela Martinenghi - con l’avvio dell’anno scolastico, sono state numerose le segnalazioni pervenute, relative ai tanti problemi che gli studenti con disabilità e i loro familiari devono affrontare». L’elenco è lungo e va dalle difficoltà di trasporto scolastico alla mancanza all’assistenza di igiene personale, dalla difficoltà relativa alla redazione o all’aggiornamento del piano educativo individualizzato alla mancanza di assistenza specialistica, dovuta al perenne ritardo nell’assegnazione dell’insegnante di sostegno. Nella migliore delle ipotesi, le ore di sostegno didattico sono insufficienti. A dover fare i conti con un sistema perennemente in ritardo, nel Cremasco sono almeno un centinaio di alunni.

