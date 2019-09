La rabbia delle mamme: i nostri ragazzi non tornano a casa

SPINO D'ADDA (18 settembre 2019) - Mamme e papà in rivolta in paese per le situazione che definiscono «insostenibile» legata al trasporto studenti. In questa prima settimana di scuola, decine di ragazzi di Spino che frequentano le superiori a Crema, hanno incontrato pesanti difficoltà anche solo a salire sui pullman. «Mia figlia, al secondo anno al liceo Racchetti – spiega una madre – in un’occasione non ha potuto prendere la corsa del rientro al termine delle lezioni proprio a causa del sovraffollamento della stessa. Anche al mattino, pur avendo la fermata a due passi da casa, sono costretta ad accompagnarla in auto al primo punto di salita e discesa che c’è in paese, in periferia, in prossimità del ponte sul fiume Adda. Solo così evita di trovare il bus strapieno e rischiare di non poter salire». A gestire il servizio è Autoguidovie. Già negli anni scorsi analoghi problemi, soprattutto nelle prime settimane di scuola, si erano presentati per i viaggiatori spinesi. Bus sovraffollati, viaggi stipati come sardine con decine di passeggeri in piedi, corse che non fermano in quanto già al completo. Era intervenuto anche il Comune chiedendo a Agi di posticipare gli orari di alcuni bus per il rientro da Crema, così da permettere ai ragazzi in uscita da scuola di riuscire a prenderli. «Abbiamo pagato un annuale da 494 euro – concludono le mamme – per ritrovarci con un servizio simile, totalmente inadeguato. Stiamo anche cercando un avvocato, magari tra gli stessi genitori degli studenti, per verificare se sia possibile far partire una class action nei confronti di Autoguidovie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO