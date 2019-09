Siepi e piante sporgenti, linea dura: multe sino a 500 euro

SPINO D'ADDA (17 settembre 2019) - Scatta la tolleranza zero da parte del Comune, per i privati che non provvedono a un puntuale taglio di siepi, cespugli e alberi dei loro giardini, che sporgono oltre i confini della proprietà, invadendo marciapiede, piste ciclo pedonali e vie. Multa massima di 500 euro per chi non rispetta il regolamento comunale. Lo ha previsto l’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco Luigi Poli. «Lo stesso vale per i proprietari di fondi e corti che si trovano in paese — precisa il primo cittadino —: tutti devono provvedere al taglio di rami e parti sporgenti, alla potatura delle siepi, arbusti, cespugli, rovi, la cui crescita eccessiva pregiudica la pulizia ed il decoro, la viabilità e la segnaletica o ne compromette la leggibilità». I privati dovranno anche provvedere alla raccolta delle foglie che da alberi ad alto fusto del loro giardino dovessero cadere sulla strada.

