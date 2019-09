Collegamenti ko fra Treviglio e Crema

CREMA (16 settembre 2019) - Collegamenti complicati questa mattina tra Treviglio e Crema. La causa alcuni ritardi e cancellazioni che hanno interessato i treni tra la stazione bergamasca e la città. Un problema che ha creato pesanti disagi ai passeggeri in attesa nelle stazioni lungo il percorso: Caravaggio, Capralba e Casaletto Vaprio. I lavoratori che dovevano raggiungere Crema e le fermate successive, ma anche i tanti studenti che, con l’inizio delle scuole, hanno ripreso a frequentare le superiori in città. Il primo treno del mattino tra Treviglio-Crema e Cremona, (il 10451 delle 6,07) ha viaggiato in ritardo di una ventina di minuti, poi parzialmente recuperati lungo il tragitto. La causa, come ha comunicato il servizio di informazioni di Trenord, un guasto a un altro convoglio, che ha rallentato il traffico sulla linea. Il peggio, però, doveva ancora arrivare. Il successivo regionale, previsto in partenza dalle 7,07 dalla cittadina bergamasca, è saltato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO