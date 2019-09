I genitori: «Pericolo all’uscita». Il sindaco li bacchetta

CREMA (17 settembre 2019) - Ogni mattina all’entrata delle scuole e poi all’orario di fine lezioni, in città è il caos. Code, auto in sosta selvaggia, automobilisti indisciplinati che passano a forte velocità davanti ai plessi, ragazzini e genitori che attraversano ovunque. Le proteste di mamme e papà non mancano. A detta di molti, l’inizio di quest’anno scolastico,in termini di sicurezza, è stato particolarmente difficile. Numerose le segnalazioni dei primi giorni, sia da parte di genitori che hanno figli che frequentano le materne, sia le elementari e le medie. Sotto accusa l’assenza di vigili, dunque di un presidio costante all’entrata e all’uscita dai singoli istituti. Un compito immane, però, per un organico di una trentina di agenti (ovviamente non sono in servizio tutti insieme, ma fanno i turni) contando che a Crema, se agli asili e alle scuole dell’obbligo aggiungiamo le superiore, i punti critici sono decine. Dall’altra parte il sindaco Stefania Bonaldi ha deciso di rivolgere un appello-monito ai genitori, soprattutto quelli che hanno figli ormai grandi. Bonaldi stigmatizza il caso più eclatante, quello di sabato scorso, quando la città è rimasta semi paralizzata: «Cari genitori degli studenti delle scuole superiori -spiega – in città accogliamo oltre 8 mila ragazzi fra licei, istituti tecnici e professionali. Se tutti i sabati, a fine lezione, andate a prendere i vostri pargoli in auto, la città non può reggere e rimane intasata dalle vostre automobili».

