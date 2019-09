Malori all’interno del bar: 'Spray urticante'

PANDINO (16 settembre 2019) - È una vicenda dai contorni ancora poco nitidi quella che ha avuto per teatro, l’altra sera, un bar alle porte del paese. Attorno alle 22, due avventori, che si trovavano nella sala slot del locale, hanno accusato bruciori al naso e difficoltà a respirare. Avvertendo anche l’odore tipico del gas al peperoncino, ormai tristemente noto per vari episodi di cronaca. Convinti si potesse trattare proprio dell’effetto di una sostanza urticante, sono stati avvertiti i gestori ed è stato subito composto il numero dell’emergenza sanitaria 112. Nel giro di una manciata di minuti, sono arrivate in paese sia un’ambulanza, sia un’automedica oltre ai carabinieri. E nel frattempo - per quanto ricostruito - anche gli altri clienti sono usciti dal bar, sebbene nessuno avesse manifestato gli stessi sintomi. Una volta visitati, il 33enne e la donna di 63 anni che avevano lamentato i problemi alle vie respiratorie, sono stati trovati in buone condizioni.

