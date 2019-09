Ospedale, parco giochi dono di Abio. Ma Neuropsichiatria trasloca

CREMA (15 settembre 2019) - Da una parte il nuovo parco giochi per bambini davanti al Maggiore, voluto da Abio Crema, dall’altra il trasloco obbligato dell’Unità operativa di neuropsichiatria infantile e della psicologia clinica dell’Asst: da domani si sposteranno nel nosocomio e nei locali dei poliambulatori. L’attuale sede, che si trova in via Sinigaglia, al primo piano di una palazzina, ha bisogno di lavori di adeguamento dell’impianto anti incendio. Tutte le prestazioni (41 mila l’anno) saranno comunque garantite dai 20 dipendenti dell’ospedale (tra medici, infermieri, logopedisti, educatori e amministrativi) e dallo staff esterno, guidati da Alessandra Foppapedretti.

