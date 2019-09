Operaio 30enne spaccia cocaina, arrestato e condannato

CREMA (14 settembre 2019) - I carabinieri lo hanno sorpreso in auto, nel tardo pomeriggio di ieri, mentre stava cedendo cocaina ad un 35enne di Crema; la successiva perquisizione portava poi al sequestro di 39 grammi di cocaina. Al termine degli accertamenti, i militari hanno arrestato un trentenne, celibe, operaio, incensurato, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Processato questa mattina per direttissima, lo spacciatore è stato condannato a tre anni di reclusione, al pagamento di 15.000 euro di multa ed è stato posto agli arresti domiciliari.

