Invasioni Botaniche, trionfo di piante colori e profumi

CREMA (14 settembre 2019) - Un distesa di fiori e piante da giardino, dalle essenze perenni, buone per tutte le stagioni, a quelle tardo estive e autunnali. E ancora i bonsai, le erbe officinali e quelle da impiegare in cucina per insaporire le pietanze e guarnire i piatti: senza dimenticare le piante grasse e l’artigianato di qualità, con prodotti legati anche al giardinaggio. Tutto questo è «Crema in una notte Invasioni botaniche» la kermesse dedicata al florovivaismo che ha aperto i battenti oggi nel cuore della città. Organizzazione a cura di Asvicom Sistema e impresa, affiancata da Sgp events con la PubliA, l’agenzia di pubblicità del quotidiano La Provincia, come partner. Il lavoro degli standisti è cominciato all’alba, per allestire gli spazi tra piazza Duomo e via XX Settembre. Una dislocazione strategica delle aree espositive, pensata per lasciare il massimo agio ai visitatori e non intralciare il lavoro di negozianti e esercizi pubblici. Una sola fila di stand, sul lato del Duomo e poi proseguendo sul medesimo versante di via XX Settembre. Circa trenta gli espositori, a cominciare dagli specialisti del settore arrivati da diverse zone d’Italia.Non solo dalla Lombardia, ma anche da Toscana, Emilia e Veneto. Grazie alla splendida giornata di sole, con un clima quasi estivo, migliaia di cremaschi a passeggio per il centro hanno potuto fare acquisti e ammirare le essenze esposte. Un tappeto pieno di colori, un richiamo irresistibile per i tanti appassionati di giardinaggio.

