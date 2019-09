Tracciature e primi giorni di scuola: traffico impazzito

CREMA (13 settembre 2019) - Da una parte l’inizio dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale sulla tangenziale cittadina e al rondò di Ca’ delle Mosche. Dall’altra i primi giorni di scuola, con l’inevitabile incremento del traffico veicolare dalle aree periferiche verso il centro di Crema. La combinazione di questi due fattori, ieri mattina ha mandato in tilt il traffico in buona parte della città, soprattutto nella zona compresa tra la tangenziale e i quartieri di Castelnuovo e San Bernardino. Sull’arteria che passa a sud della città, gli operai incaricati dalla Provincia hanno cominciato di buon ora a disegnare le strisce bianche sul nuovo asfalto. L’imbottigliamento che si è creato in tangenziale, ha avuto ripercussioni sul traffico in entrata in città. Molti, infatti, per evitare le code infinite, hanno optato per la viabilità interna. Le strade si sono così riempite di veicoli, che si sono aggiunti alle centinaia di auto dei genitori che portavano i figli a scuola e ai pullman di linea del servizio studenti.

