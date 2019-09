Danni causati dal maltempo, Rolfi visita il Cremasco

SERGNANO (13 settembre 2019) - Il presidente della Libera Agricoltori Riccardo Crotti, insieme all'assessore regionale all'Agricoltura Fabio Rolfi, al deputato Claudia Gobbato e al consigliere regionale Federico Lena, sono stati in visita stamattina alle aziende agricole colpite dalla tromba d'aria dell'agosto scorso. Tra le tappe la cascina Cascinetto e l'allevamento di Ernesto Zaghen. Obiettivo valutare i danni e informare gli agricoltori delle possibili misure economiche (comprese quelle regionali) a sostegno delle attività impegnate nella ricostruzione. "Molto dipenderà anche dal riconoscimento governativo dello stato di calamità - ha chiarito Rolfi - sono convinto che verrà riconosciuta, il problema è in che tempi". Il presidente Crotti ha garantito il pieno sostegno dell'associazione. "Volevamo far presente all'assessore la portata dei danni effettivi. In questo modo si è reso conto dell'importanza dei danni, così che anche la Regione possa adottare le misure necessarie". Tra gli intervenuti anche il sindaco di Sergnano Angelo Scarpelli e il vice Pasquale Scarpelli.

Terza tappa all'azienda di Massimo Ambrosini a Casale Cremasco Vidolasco. In tre mesi due volte il tetto della stalla scoperchiato a causa di due fortunali, l'ultimo il 7 agosto. La storica famiglia di allevatori non é più riuscita a ripartire. Attività chiusa e venduti i 100 capi di bovini di razza frisona.

