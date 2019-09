Cade con la moto, ferito 18enne del paese

CASALE CREMASCO (12 settembre 2019) - Avrebbe perso il controllo della moto, mentre stava percorrendo la provinciale che taglia in due il paese. E la caduta è stata tale che, in un primo momento, le condizioni del centauro sono apparse tanto gravi, da richiedere l’intervento di un elicottero ambulanza, fatto decollare dall’ospedale di Brescia e atterrato in un appezzamento di terreno accanto alla strada. È accaduto poco dopo le 22 di ieri. Protagonista un 18enne cremasco del paese, soccorso prima dal personale di un’autolettiga e di un’automedica del servizio di emergenza sanitaria 118 e quindi trasferito al padiglione di urgenza della città della Leonessa a bordo del velivolo.

La motocicletta del giovane è rimasta sulla carreggiata, a circa 200 metri dal ponte che scavalca il Serio, in direzione di Casale. Mentre il ragazzo è stato sbalzato oltre il ciglio. Il 18enne è in condizioni serie ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

