Incendio alla cascina Respaglie, cause in corso di accertamento

ROMANENGO (12 settembre 2019) - Incendio un'ora fa nell'officina dell'azienda agricola Respaglie. Cause ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. Danneggiati alcuni macchinari e attrezzature agricole. Fortunatamente l'allarme, dato a pochi minuti l'inizio dell'incendio dal personale della cascina, e il rapido intervento dei pompieri hanno scongiurato guai peggiori. Nell'officina erano stoccati bidoni di olio esausto e bombole di ossigeno e Argon. Sono stati raffreddati e messi in sicurezza. Il fumo nero prodotto dalla combustione ha intaccato solo in parte il fieno stoccato a fianco.

[GUARDA IL VIDEO]

