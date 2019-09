Crema giardino fiorito: la magìa tutta in una notte

CREMA (12 settembre 2019) - Anche quest’anno il centro storico di Crema si trasformerà in un giardino fiorito. A grande richiesta, dopo il successo della passata edizione e gli apprezzamenti da parte della cittadinanza e degli operatori commerciali, torna in città Crema in una notte – Invasioni Botaniche, manifestazione organizzata da Sistema Impresa – Asvicom Cremona in partnership con PubliA. Si è tenuta stamattina la conferenza stampa di presentazione dell’evento presso la sede di Asvicom Cremona. Con il presidente Berlino Tazza e il vice presidente Fabiano Gerevini, erano presenti l’assessore al commercio del Comune di Crema (patrocinatore dell’evento) Matteo Gramignoli e il vice questore Daniel Segre.

La novità di quest’anno è che la Polizia di Stato ha scelto Crema in una notte - Invasioni Botaniche per presenziare con uno stand che promuove la campagna “Questo non è amore” finalizzata ad informare e sensibilizzare il grande pubblico circa tematiche purtroppo sempre più diffuse: la violenza di genere. Scopo del progetto “Questo non è amore” è quello di superare gli stereotipi e i pregiudizi per diffondere una nuova cultura di genere e aiutare le vittime, donne soprattutto, a vincere la paura rompendo la rete di isolamento e vergogna cui sono soggette. Lo stand sarà in piazza Duomo sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30. Crema in una notte – Invasioni botaniche si terrà sabato 14 e domenica 15 settembre a Crema dalle 9 alle 20.

Gli espositori si collocheranno soprattutto in via XX Settembre e in Piazza Duomo. Sempre nella piazza principale troveranno spazio anche stand di alto artigianato, installazioni floreali, espositori degli sponsor che contribuiscono al sostegno della manifestazione e uno stand della Questura di Cremona che sarà presente con uno stand informativo e di sensibilizzazione sul tema del contrato alla violenza sulle donne. Via Mazzini sarà allestita con una coreografia che introduce l’esposizione floreale e i visitatori saranno accompagnati a visitare gli stand da spettacoli di giocoleria itineranti. Naturalmente è coinvolto nella parte scenografica anche il tessuto commerciale locale: negozi e pubblici esercizi riceveranno locandine e piante per addobbare le loro vetrine.

«Manifestazioni come questa rendono attrattiva la città» specifica Berlino Tazza, presidente di Asvicom. «Con la solita accortezza abbiamo costruito un evento per vivacizzare il centro storico coinvolgendo le aree di pregio del nostro salotto cittadino rendendo disponibili i parcheggi centrali distribuendo colorate e profumate bancarelle di fiori e di alto artigianato rendendo ancor più piacevole una passeggiata tra le belle vie del nostro centro storico. Siamo convinti di incrementare il lavoro dei nostri commercianti, che saranno chiamati a collaborare all’evento allestendo vetrine a tema, e dei nostri pubblici esercizi che, soprattutto nell’orario serale, potranno allargare il plateatico e intrattenere i visitatori».

PubliA e il format Invasioni Botaniche - Negli anni la formula della manifestazione, che a Cremona è giunta alla settima edizione, ha riscosso un crescente successo, aumentando in modo considerevole sia il numero dei visitatori che quello degli espositori. L’idea di provare ad esportarla in un’altra realtà come Crema è ben riuscita. PubliA e Asvicom Cremona hanno dunque deciso di replicare il format quest’anno. Anche questa edizione sarà dedicata ai fiori autunnali. Ci saranno fiori e piante di ogni tipo per arricchire giardini e balconi in previsione dell’autunno, ma anche una selezione di oggettistica da giardino, alto artigianato, piccolo antiquariato e vintage. I florovivaisti saranno posizionati lungo Via XX Settembre, mentre gli artigiani in Piazza Duomo. In Via XX Settembre più di 20 selezionati vivaisti, provenienti da tutta Italia, esporranno le loro proposte per ravvivare giardini e balconi in vista dell’autunno e trasformeranno la via in un tappeto fiorito. Troverete ciclamini di ogni dimensione, petunie, viole, rose e piante erbacee perenni. Piante grasse, tillandsie, orchidee e bonsai, insieme ad agrumi e a piante ornamentali saranno invece più adatti a decorare i vostri interni in previsione della stagione invernale.

