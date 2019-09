Dal Marazzi ai circuiti, estate ai box per Davide

CREMA (12 settembre 2019) - C’è chi va in vacanza e chi invece decide di vivere un’esperienza estiva all’Oregon Team. E’ il caso dello studente del quinto anno dell’indirizzo manutenzione e assistenza tecnica Davide Valenzano, che frequenta l’istituto professionale Marazzi. Il 18enne di Pianengo è passato a giugno dalle aule ai box dei circuiti automobilistici più importanti d’Europa, dove è rimasto fino a pochi giorni fa. Dopo lo stage dello scorso mese di gennaio in un’officina meccanica del Cremasco, Davide, grazie alle indicazioni di Gianluca Soncini, docente di manutenzione veicoli a motore, ha trascorso l’estate in giro per l’Europa al seguito dell’Oregon Team, scuderia automobilistica con sede a Cremosano, che partecipa all’European Le Mans Series.

