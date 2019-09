Parrocchiale a nuovo, da ottobre via ai restauri

MOSCAZZANO (11 settembre 2019) - La chiesa di San Pietro Apostolo alla rinascita. In un anno, Moscazzano potrà vedere risplendere la propria parrocchiale, grazie all’intervento di restauro e conservazione da oltre 600 mila euro, al via dai primi di ottobre. Tetto, muri esterni (tranne la facciata) e campanile, le componenti che necessitano di maggiore attenzione e cura. Le impalcature saranno quindi per la maggior parte esterne e la chiesa per celebrazioni e assemblea resterà sempre agibile. Uniche sezioni a prevedere impalcature interne e quindi qualche temporanea inaccessibilità saranno, in alcune fasi , la sacrestia e la cella campanaria (stanza in cui sono alloggiate le campane). La direzione dei lavori è stata affidata dal parroco don Osvaldo Erosi e dai fabbricieri (consiglieri per gli affari economici della parrocchia) all’architetto Magda Franzoni. Ingente la somma investita, per la maggior parte coperta da importanti contributi: per circa 190 mila euro dalla Fondazione Cariplo e per ben oltre 450 mila euro dalla Conferenza episcopale italiana, che ha attinto al fondo costituito dai proventi dell’8X1000 alla chiesa cattolica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO