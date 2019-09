Viabilità cremasca e sviluppo industriale, sopralluogo di Signoroni

CREMA (10 settembre 2019) - La viabilità cremasca e lo sviluppo industriale: questi gli aspetti affrontati dal presidente della Provincia Paolo Mirko Signoroni prima a Capergnanica, in occasione del sopralluogo dell'assessore regionale Claudia Maria Terzi insieme al sindaco Alex Severgnini per affrontare alcuni aspetti viabilistici critici, promosso dal consigliere regionale Matteo Piloni alla presenza del collega Federico Lena e visita all'azienda Lumson, poi a Genivolta, su invito del sindaco Gian Paolo Lazzari.

"Con i sindaci abbiamo affrontato alcune questioni locali, in primis a Capergnanica - ha precisato Signoroni -. In particolare, abbiamo analizzato alcune questioni locali e di interesse sovra provinciale, che verranno ribadite anche nell'incontro che ho richiesto direttamente all'assessore regionale Terzi, argomenti peraltro già trattati ed in essere al tavolo provinciale della Competitività".

Ha continuato Signoroni: "In seguito a Genivolta, dove insieme al sindaco abbiamo visitato le intersezioni delle provinciali in alcuni tratti e fatto prime considerazioni di merito, che poi approfondirò con gli Uffici della Provincia. Abbiamo altresì discusso di materie comuni, come i bilanci, i trasferimenti dello Stato e le difficoltà che quotidianamente, come amministratori di piccoli Comuni, affrontiamo tutti i giorni. Ho potuto notare una comunità viva e dinamica che ben si integra nel territorio, con importanti progetti in itinere".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO