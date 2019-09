Saluto alla giunta comunale di Carraro e Meriano

CREMA (9 settembre 2019) - Il tenente colonnello Giancarlo Carraro e il capitano Giovanni Meriano hanno fatto visita alla giunta riunita nell'ufficio del sindaco Stefania Bonaldi. Il passaggio di consegne al comando della compagnia dei Carabinieri di Crema - domani sarà l'ultimo giorno di comando di Giancarlo Carraro, passato oggi dal grado di Maggiore al grado di Tenente Colonnello - è stata occasione per ringraziare Carraro per i suoi anni di servizio, improntati alla collaborazione con le istituzioni e, ha sottolineato il militare, alla partecipazione dei cittadini. Approccio che il nuovo comandante, Meriano, ha assicurato anche per il futuro. La giunta ha espresso i migliori auguri per il futuro professionale del Tenente Colonnello Carraro e dato il benvenuto al suo successore.

