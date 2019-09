Inciampa e cade dal trattore, ferite gravi per un 79enne

CREDERA RUBBIANO (9 settembre 2019) - Infortunio, in un'azienda agricola di Rovereto (nel Comune di Credera Rubbiano) per un 79enne del paese. Diversamente dalle prime ricostruzioni, secondo le quali l'uomo sarebbe caduto da un'impalcatura, l'incidente è invece avvenuto alle porte del cascina, nella cortile della quale aveva parcheggiato il trattore. Nello scendere dalla macchina agricola, sarebbe infatti inciampato e caduto a terra. Sul posto, ambulanza e guardia medica. Si è reso necessario trasposto in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale.

