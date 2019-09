Piazza Garibaldi pronta per tre quarti

CREMA (9 settembre 2019) - Ormai ultimata per tre quarti la nuova pavimentazione in lastre di pietra e sanpietrini di piazza Garibaldi. Completata già in agosto l’area davanti alla chiesa parrocchiale di San Benedetto, nei giorni scorsi gli operai hanno terminato di lavorare nella porzione che confina con via Mazzini e si estende anche davanti a molti dei negozi, sul versante est dello slargo. Manca, in sostanza, solo l’area verso la statua. Sono circa 2.500 i metri quadrati di nuova pavimentazione, previsti dal progetto di pedonalizzazione di una larga fetta della piazza. Per fine ottobre, stando al cronoprogramma stabilito in sede di apertura del cantiere dal Comune, l’intera riqualificazione dovrebbe essere ultimata, compreso dunque l’arredo urbano.

