CREMA (9 settembre 2019) - Crema città delle botteghe, o meglio dei negozi di vicinato. E che va in controtendenza rispetto a quanto succede in altre realtà simili: dal 2010 ad oggi il loro numero è infatti aumentato passando da 90 alle attuali 94. E solo per quanto riguarda l’alimentare. Trend positivo, infatti, anche per i negozi di vicinato misti: erano 49 nel 2010 e sono 54 adesso. Entrambe le tipologie sono presenti soprattutto nei quartieri periferici, garantendo un servizio e confermando un certo legame con la tradizione.

Ma non per questo Crema è refrattaria alle novità. Anzi. Sempre dai dati forniti dall’ufficio commercio del Comune, spicca la presenza di 81 attività di e-commerce che prima non esistevano. E ancora ecco arrivare il cosiddetto artigianato d’asporto: sono 22 le attività aperte. Nel 2010 nemmeno una.

