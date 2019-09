Vinta da un tumore a 43 anni

AGNADELLO (9 settembre 2019) - Sei anni era fa sopravvissuta ad uno spaventoso incidente avvenuto lungo la Rivoltana, in località Truccazzano. Aveva anche allora lottato in un letto dell’ospedale San Raffaele, dove era stata ricoverata e dove i medici avevano deciso di metterla in coma indotto. E aveva vinto. Ma nulla ha potuto invece contro un tumore che l’aveva aggredita solo un mese fa. Elena Vismara, 43 anni, madre di una bimba di nove anni, originaria di Agnadello ma da tempo residente a Lurano nella Bassa Bergamasca ha comunque lottato fino alla fine, come era nel suo carattere. Un lutto improvviso che ha gettato nello sconforto due comunità. I funerali sono stati celebrati nella parrocchiale di Agnadello.

